Sant’Angelo di Brolo: consiglio comunale ed iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino

Anche a Sant’Angelo di Brolo si attiva la macchina della solidarietà verso il popolo ucraino.

A dare l’input sono stati i consiglieri comunali di minoranza “Movimento per Sant’Angelo” Davide Siragusano e Federica Spinella, che oggi hanno protocollato una richiesta di convocazione del Consiglio comunale, in via straordinaria e urgente.

“L’obiettivo – afferma il consigliere Siragusano – è quello di mettere a punto, in maniera ufficiale ed unanime, una linea di intervento da attuare per manifestare un fermo dissenso per l’aggressione militare in atto.”

“È necessario che la nostra comunità politica affermi all’unisono la piena vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite, ha spiegato il consigliere Spinella, tramite iniziative mirate come raccolta fondi, beni di prima necessità, individuazione di strutture da mettere a disposizione dei rifugiati di guerra e coinvolgendo le istituzioni locali e la società civile”.