Sant’Agata Militello, nuovi casi di covid-19 tra gli agenti della Municipale. Nuovamente chiusi gli uffici per sanificazione

Due nuovi casi di positività al covid-19 sono stati accertati tra gli agenti della Polizia Locale a Sant’Agata di Militello.

Dopo lo stop dello scorso lunedì 28 febbraio, a causa di un altro caso segnalato tra il personale, oggi si è resa nuovamente necessaria la chiusura degli uffici del comando della Polizia Locale, siti nell’ex Tribunale in via Cosenz, per sanificazione.

Gli interventi di sanificazione sono già stati richiesti dal comandante Walter Campagna e sono previsti per la giornata di domani. La riapetura al pubblico dovrebbe presumibilmente avvenire venerdì 4 marzo.