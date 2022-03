San Giorgio di Gioiosa Marea: iniziate ieri le operazioni per trasferire il palischermo “Santa Rita” al palasport

Sono iniziate ieri le operazioni di spostamento del palischermo “Santa Rita” dalla spiaggia di San Giorgio di Gioiosa Marea al Palazzetto dello sport, in attesa dell’ultima destinazione: il museo dei resti dell’antica tonnara. Ha esultato Italia Nostra Presidio Nebrodi, che, periodicamente, ha denunciato una situazione che, in caso di ulteriore inerzia, avrebbe determinato la fine anche di questi ultimi reperti. Dalle immagini, infatti, si vede che stavano finendo a mare – in tutti i sensi, complice un’erosione che è un altro pericolo per questo territorio e sulla quale si dovrà intervenire a stretto giro.