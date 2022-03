Ordine dottori commercialisti di Patti: Mario Sciacca è il nuovo presidente

Le elezioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Patti, svoltesi nei giorni 21 e 22 febbraio, hanno proclamato la vittoria del candidato Presidente Mario Sciacca. 150 i voti andati alla lista Sciacca, seguita dalla lista di Giuseppe Palmizio con 86 Voti e 2 schede bianche.

Alle prime battute il neo eletto presidente si è detto molto soddisfatto, oltre che per il risultato personale, anche per l’importante affluenza al voto da parte di tutti i colleghi, ben il 94,82% dell’elettorato attivo!

«Riteniamo che l’affluenza al voto – dichiara Mario Sciacca – sia il chiaro segnale della voglia di ripresa da parte dei colleghi, dopo un periodo di rallentamenti delle attività dovuto al regime di prorogatio per il perpetrato rinvio delle elezioni. La squadra dei consiglieri è entusiasta ed ha voglia di procedere a ritmo serrato nella realizzazione dei tanti progetti in cantiere che fanno parte del nostro programma elettorale».

Il consiglio dell’ordine risulta così costituito:

Consiglio dell’Ordine

Mario Sciacca – Presidente;

Antonina Molica – Vicepresidente;

Carlo Sgrò – Segretario;

Giuseppe Ricciardi – Tesoriere;

Maria Pilò – Consigliere e Presidente CPO;

Pietro Ferrante – Consigliere;

Annamaria Paparone – Consigliere;

Giuseppe Pruiti – Consigliere;

Giuseppe Palmizio – Consigliere;

Collegio dei Revisori

Giuseppe Marchese;

Giuseppina Basilisco;

Giuseppe Trusso.

Comitato Pari Opportunità

Maria Gabriella Lo Presti – Componente;

Giovanni Cipriano – Componente;

Serena Giuliano – Componente;

Silvia Martino Cinnera – Componente.

«Il nuovo Consiglio lavorerà con impegno – dichiara il Vicepresidente Antonina Molica – e sarà interlocutore attivo con la Pubblica amministrazione ed il Consiglio Nazionale (che verrà eletto a breve) con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione delle istituzioni nei confronti delle problematiche della categoria, del nostro territorio e delle sue esigenze».