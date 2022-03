Oliveri: interventi per la messa in sicurezza del territorio

Il territorio di Oliveri si è rivelato particolarmente fragile e soggetto ad alluvioni; in passato la pioggia caduta in modo incessante non è riuscita ad incanalarsi adeguatamente verso il mare e questo ha provocato problemi, soprattutto nell’area della stazione ferroviaria e della zona a valle, laddove un tempo c’era l’unico passaggio per accedere a Marinello di Patti. L’amministrazione di Francesco Iarrera si è già mossa per un primo intervento più leggero, in modo da decongestionare il torrente Saia Castello, grazie ai volontari di protezione civile e a uomini e mezzi dell’ente di sviluppo agricolo. Altre importanti nuove sono arrivate riguardo all’assetto idrogeologico.