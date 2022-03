Lo sport che al momento sta scalando tutti gli indici di gradimento: il padel. Nell’ultimo anno in Italia e in Sicilia le costruzioni di nuovi campi per praticare questo sport, simile al tennis, nato in America Latina, sono aumentate a dismisura.

Anche a Capo d’Orlando sono nati nuovi campi, all’aperto o al coperto, come quelli della struttura del Tartarughino, sulla via Trazzera Marina, in cui sta per iniziare il primo campionato dedicato alla disciplina.