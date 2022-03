Militello Rosmarino, sfiduciato il sindaco Riotta. La minoranza “Pagina politico-amministrativa triste e fallimentare”

È ufficiale, il sindaco di Militello Rosmarino Salvatore Riotta, è stato sfiduciato. Questo il verdetto a conclusione del consiglio comunale indetto per oggi per la discussione e la votazione della mozione di sfiducia, presentata dai 4 consiglieri del gruppo di minoranza “Militello Migliore “ a cui si sono aggiunti il presidente del consiglio Antonino Mileti e l’indipendente Sandra Lo Paro. Voto unanime dei presenti in aula, tutti e sei i consiglieri che hanno presentato la mozione. Assenti il sindaco Riotta e i due consiglieri che lo appoggiano.

Prima del voto e durante la seduta chiariti i termini, per i sottoscrittori, secondo cui sarebbe valida la mozione di sfiducia approvata con i due terzi dei voti dell’attuale consiglio, anche se il plenum è composto da 8 consiglieri anziché da 10, come previsto, in quanto non è possibile procedere alla surroga dei due consiglieri mancanti per esaurimento delle liste.

”Nessun accordo tra me e la minoranza o tra me e Calogero Lo Re. Smentisco categoricamente.” Ha precisato pubblicamente il presidente Mileti durante la dichiarazione di voto, per smentire voci di corridoio circolate nelle ultime ore.

Una mozione giunta a conclusione di una pagina politico-amministrativa fallimentare sotto molti aspetti, secondo la minoranza. Adesso si dovrà procedere con l’iter di commissariamento del comune.