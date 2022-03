Dal 5 al 7 marzo e dal 2 al 4 aprile sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Patti-San Piero Patti e Milazzo

La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Patti-San Piero Patti e Milazzo dalle ore 18.00 del 5 marzo alle ore 05.00 del 7 marzo e poi dalle ore18.00 del 2 aprile alle ore 05.00 del 4 aprile 2022.

Un’interruzione parziale determinata da lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Terme Vigliatore. I treni regionali della linea Palermo–Messina sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus.

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione di Capo d`Orlando in piazza Tullio Trifilò, a San Giorgio nei pressi dell’incrocio tra la strada provinciale 134 e via Messina, a Falcone sulla statale 113 in corrispondenza della stazione, a Terme Vigliatore sulla statale in corrispondenza della strada di accesso alla stazione di Novara-Montalbano- Furnari, infine a San Marco d’Alunzio-Torrenova in via Benedetto Caputo angolo con la strada provinciale 162 bis in località 4 canti – a circa 250 metri dalla stazione. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.