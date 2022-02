Sicilia – Concorsi in Regione, quasi 200.000 domande per 1.170 posti

Quasi 200.000 mila candidati per 1.170 posti totali. Esattamente in 194.077 si presenteranno al concorso per rimpolpare la pubblica amministrazione siciliana. Nelle 24 ore precedenti alla scadenza per la presentazione delle domande, circa in 20mila hanno presentato la propria candidatura.

Sarà uno dei concorsi maggiormente partecipati degli ultimi tempi e l’amministrazione si prepara per organizzare al meglio la prova. In tutto si tratta di cinque concorsi per 1.170 nuove unità di personale: 1.024 tra laureati e diplomati destinati a potenziare i Centri per l’impiego, 100 laureati per coprire il turn over all’interno dell’amministrazione regionale, 46 nuovi agenti del Corpo forestale.

Delle domande presentate 21 mila sono quelle per il Corpo forestale, 104 mila per i centri per l’impiego.

«Si tratta di dati significativi – commenta l’assessore alla funzione pubblica Marco Zambuto – che danno la misura della fame di lavoro che c’è in Sicilia, dopo 30 anni la Regione torna a bandire dei concorsi e la risposta è stata notevole».

Come risorse economiche la Regione ha messo 54 milioni tra rinnovo di contratto e riclassificazione. Nei giorni scorsi si è svolto presso l’Aran un confronto tra le parti che viene definito interlocutorio in questa prima fase. Si tratta solo del primo passo, il resto è tutto a venire.

L’espletamento delle prove dei concorsi banditi dovrebbe arrivare da qui a breve, ma spiegano anche dalla Funzione pubblica, avviare la macchina organizzativa e portarla avanti, pur con l’apporto in fase pratica e organizzativa di Ripam, il programma di riqualificazione gestito dal Formez, richiede tempo.