Patti: adeguamento alla normativa antincendio del “Barone Romeo”, lavori per quasi 6 milioni di euro

L’Asp di Messina ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio all’ospedale “Barone Romeo” di Patti; importo previsto quasi 6 milioni di euro con via libera alla procedura aperta.

La progettazione se l’è aggiudicata il raggruppamento temporaneo di professionisti “Lenzi Consultant srl, ingegnere Giovanni Parisi, ingegnere Attilio Rozzano” di Roma. Rup è l’ingegnere Vittorina Blasa.

Con questo intervento sarà realizzata una nuova scala di emergenza esterna sul lato est del corpo L che interesserà tutti i livelli e ci sarà una nuova via di fuga; si procederà anche al rifacimento di alcuni filtri non a norma perché non pressurizzati, alla compartimentazione di alcuni reparti non a norma e all’adeguamento degli impianti antincendio.

Previsti nuovi impianti elettrici, rilevazione dei fumi e diffusione sonora per l’evacuazione. Saranno interessati tutti i piani della struttura sanitaria.

Nel frattempo si registra il primo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione di una sala operatoria nel punto nascita. I lavori se li è aggiudicati la “Gi.Ca.Costruzioni srl” di Brolo per un totale di 832 mila euro.

Il contratto di appalto è stato stipulato nel febbraio dello scorso anno, mentre i lavori sono stati consegnati ed iniziati il mese successivo. Il primo stato di avanzamento è stato certificato il 14 febbraio scorso e per questo l’Asp ha liquidato una tranche di 201 mila euro.

Infine, sempre riguardo alla struttura sanitaria pattese, l’Asp ha disposto l’acquisto di circuiti da utilizzare per le macchine di recupero del sangue in dotazione al servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale. Il direttore di questa unità operativa complessa dottor Gaetano Crisà ha richiesto ed ottenuto circuiti indispensabili per interventi di emergenza/urgenza ed il recupero sangue da eseguire ai Testimoni di Geova.