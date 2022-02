Calcio – In Serie D il Città di Sant’Agata con il piglio delle grandi. Decide un gol di Favo

Tutto secondo quanto auspicato. In serie C il Messina è passato sul campo della Vibonese, ultima in classifica; 3 punti pesantissimi ottenuti fuori casa, che permettono all’Acr di allontanarsi dalla zona calda. Domenica prossima ospiterà la Juve Stabia, con l’obiettivo di proseguire la scia e raggiungere mete più tranquille. Notte fonda per il Palermo. La Virtus Francavilla si è rivelata più ostica del solito e può dire la sua in zona promozione. Rinviato il confronto tra Avellino e Catania con altri confronti.

In serie D, il Sant’Agata, con il piglio delle grandi, è passato a Castrovillari con un gol di Vittorio Favo e fa davvero impressione – in positivo si intende, vedere la squadra tirrenica al sesto posto assoluto.

Domenica prossima, in casa contro il Giarre, potrebbe arrivare l’ennesima vittoria e dunque un altro passo avanti in classifica. A questo punto è lecito pensare che nessuno parli più di raggiungere la quota salvezza, visto che adesso le mete da raggiungere sono ben altre. Anche l’eccellenza regala alla provincia di Messina risultati confortanti.

L’Igea ha battuto il Taormina, la Nebros ha piegato il Viagrande. Roboante il 5 a 1 della Jonica contro il Real Siracusa Belvedere, stratosferico il 10 a 3 del Siracusa sul fanalino di coda Atletico Catania. Domenica prossima ci sarà il derby jonico tra Taormina e Jonica e riposerà l’Igea. In promozione la Torrenovese è passata sul campo della Messana e la Stefanese in casa contro il Milazzo. Via libera della Santangiolese sul campo della Pro Mende, un risultato forse insperato alla vigilia e per questo da valore alla vittoria della squadra di Sant’Angelo di Brolo, per una classifica parziale che vede appaiate a 35 punti Torrenovese, Milazzo e RoccAcquedolcese. La Stefanese, ottenuti tre punti, spera di risalire dal baratro, nella speranza che Gioiosa, Valdinisi e Sinagra non ne ottengano tra rinvii e posticipi. In prima categoria, girone D, le tre squadre di vertice hanno vinto.

Il Mistretta è passato a Tortorici, la Nuova Rinascita ha battuto la Nasitana, il San Fratello ha piegato il Rosmarino. In basso l’Aluntina che non ti aspetti, ha vinto in esterno a Furnari, la Futura ottiene un punto contro il Galati, passeggia l’Orlandina sulla Sfarandina. Nel girone E l’Aquila vince facile contro la Juvenilia e visti i pareggi di Melas e Valle del Mela, passa al comando da sola. Importante vittoria in chiave salvezza, del Villafranca sulla Folgore.