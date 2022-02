Piano di utilizzo del demanio marittimo, prorogati incarichi dei commissari ad acta per Capo d’Orlando e Sant’Agata M.llo

Con decreto dell’assessore regionale a territorio ed ambiente Toto Cordaro, si è proceduto alla proroga degli incarichi di commissario ad acta, conferiti per la redazione e l’adozione del piano di utilizzo del demanio marittimo.

I decreti di nomina si riferiscono alla data del 25 ottobre 2021, validi per un periodo di tre mesi e prorogabili fino ad un massimo di dodici mesi.

Come si evince dal decreto pubblicato sulla gurs di ieri e dalle informazioni assunte dai commissari, è emerso che il periodo di tre mesi di commissariamento non è compatibile con i tempi di adozione del Pudm, anche in considerazione della complessità dei procedimenti.

Da qui, per consentire ai commissari di continuare ad espletare la propria attività, è necessario provvedere alla proroga degli incarichi per altri tre mesi.

In provincia di Messina la proroga è stata disposta per Alberto Petta commissario ad acta del pudm di Capo d’Orlando e di Sant’Agata Militello, Antonino Drago per il pudm di Caronia, Giovanni Mauro per il pudm di Forza D’Agrò e di Valdina, Gaspare Giuseppe Motisi per il pudm di Gioiosa Marea e di Tusa, Maurizio Lo Galbo per il pudm di Lipari e Natale Tubiolo per il pudm di Oliveri e di San Pier Niceto.

In tutto gli incarichi prorogati in Sicilia sono 21