Milazzo: asse viario, villa Vaccarino e immobile di p.zza Repubblica. Tre progetti per 5 milioni di euro

Restauro di villa Vaccarino, messa in sicurezza dell’asse viario e riqualificazione dell’immobile di piazza della Repubblica, ritornato nella disponibilità del Comune. Sono questi gli obiettivi dell’Amministrazione che ha presentato le istanze per ottenere i 5 milioni messi a disposizione dal ministero dell’Interno con la linea di finanziamento che prevede l’erogazione di contributi per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti.

Per Villa Vaccarino i tecnici di palazzo dell’Aquila hanno individuato un intervento di restauro e messa in sicurezza con l’adeguamento degli impianti per una spesa complessiva di 2 milioni e 200 mila euro. L’immobile, che sino ad alcuni anni addietro è stata sede di uffici giudiziari presenta infatti numerose criticità.

E’ invece di 800 mila euro la richiesta per la manutenzione straordinaria dell’immobile di piazza della Repubblica che un tempo ospitava un ritrovo (bar-pizzeria) e che è tornato nel patrimonio comunale. Un bene importante anche per la posizione strategica nella quale si trova che potrà, una volta ristrutturato essere messo a disposizione della collettività per eventi pubblici.

La terza istanza invece riguarda l’asse viario. Da tempo l’Amministrazione è stata sollecitata da forze politiche a mettere in sicurezza la strada che collega il centro cittadino al casello autostradale, che presenta criticità connesse ad una carente manutenzione ordinaria. In questo caso la richiesta è di 2 milioni di euro.

«E’ fondamentale essere presenti nelle varie opportunità concesse dal Governo centrale con le risorse europee – afferma il sindaco Pippo Midili –. In questi 15 mesi siamo riusciti ad ottenere finanziamenti per oltre 40 milioni di euro, grazie ad un intenso lavoro degli uffici del Settore tecnico che hanno portato a compimento quella progettualità che l’Amministrazione ha richiesto. Ritengo che ci siano tutte le condizioni per ricevere pure questi 5 milioni e dar corso ad interventi su altri beni importanti, funzionali a quel percorso di crescita che ci siamo posti col progetto di rigenerazione urbana”.