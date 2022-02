Covid, 3.358 nuovi casi in Sicilia. Si allenta ancora la pressione sugli ospedali. 29 le vittime

Sono 3.358 i nuovi casi di contagio da covid-19 in Sicilia secondo il bollettino del 26 febbraio, a fronte di 30.373 test processati. In lieve calo, dunque, rispetto a venerdì, quando i nuovi contagi erano stati 3.480 a fronte di 31.070 tamponi elaborati. Il tasso di positività si attesta all’11,06%.

Ancora un significativo numero di guariti oggi, 5.649 in tutto, che fanno scendere a 229.839 gli attuali positivi sull’Isola. Di questi 1.123 sono ricoverati in ospedale: 1.046 sono i degenti nei reparti ordinari covid, ben 66 in meno rispetto a venerdì, mentre salgono di 3 unità i ricoverati in rianimazione che sono adesso 77, con 9 ingressi nelle ultime 24 ore.

Sono 29 invece le vittime conteggiate oggi; ieri erano state 16.

Per quanto riguarda le singole province in testa oggi ancora Palermo con 1.154 nuovi casi, Segue Messina con 805. Poi Catania 678 Siracusa 406, Agrigento 364, Ragusa 317, Trapani 306 e poi Caltanissetta 203 e infine Enna 120.