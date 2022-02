Alcara Li Fusi, accoglienza e ricettività per rilanciare il centro nebroideo – VIDEO

Un paesaggio stupendo, la natura selvaggia ed incontaminata, l’aria pulita, l’accoglienza e la ricettività. Su questo ha puntato ed intende puntare l’esecutivo di Alcara Li Fusi, guidato da Ettore Dottore; il paese montano è alla vigilia della campagna elettorale, ma è proteso verso interventi che puntano a valorizzare il territorio montano.

E con il nuovo progetto della strada che in pochi minuti collegherà il paese con la statale 113 si può ben capire come saliranno le quotazioni, come si incentiveranno le attività economiche e commerciali.