Tortorici: un arresto per coltivazione e produzione di marijuana

I carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di un controllo delle persone sottoposte a misure di sicurezza, i carabinieri della stazione di Tortorici, notando un insolito nervosismo dell’uomo, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione, con il supporto dei carabinieri del nucleo cinofili di Nicolosi.

All’esito della perquisizione sono stati rinvenuti circa 125 grammi di marijuana nascosti nel locale lavanderia; in un ripostiglio annesso, all’interno di un box indoor completo di tenda, era stato installato un impianto termico e di illuminazione dove c’erano sette vasi con piantine di marijuana in fase di germogliazione dell’altezza di alcuni centimetri ed una mini serra per germinazione con tappetino riscaldabile cosparso di numerosi semi di marijuana.

E’ stato rinvenuto inoltre materiale fertilizzante ed attrezzatura per il confezionamento degli stupefacenti. Pertanto la sostanza stupefacente, inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata con tutto il materiale rinvenuto.

L’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa dell’udienza di convalida.