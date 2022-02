Patti: il comitato “Aretè” chiede notizie sulle criticità relative all’unità di cardiologia del “Barone Romeo” e sulla commissione ispettiva

Prima lo ha fatto la Cgil di Messina ed ora anche il comitato “Aretè” di Patti, che si batte per la tutela dell’ospedale “Barone Romeo”, presentando oggi due istanze su quelle che chiamano criticità dell’unità di cardiologia.

Il sindacato ha presentato denunce, in particolare rispetto alle liste di attesa dei ricoveri e questo ha portato all’istituzione di una commissione ispettiva incaricata di analizzare il perché di tale situazione. A distanza di qualche mese, avendo saputo della fine dell’attività ispettiva, ha chiesto notizie, attraverso una formale richiesta di accesso agli atti.

Ora su questo argomento si è catapultato anche il comitato “Aretè”, con le istanze inviate al direttore generale Bernardo Alagna e al sindaco Gianluca Bonsignore.

“Leggiamo di presunti danni erariali denunciati, di disfunzioni gestionali, di disservizi e inosservanze procedurali compiute, ha scritto il comitato presieduto da Carmelina Lipari ad Alagna; gradiremmo ricevere delucidazioni in merito e per questo chiediamo un incontro o una risposta per avere accesso agli atti che evidenziano la situazione.”

Anche al primo cittadino è stato chiesto un incontro “perché apprendiamo di una serie di criticità emerse relativamente all’unità di cardiologia dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti a causa delle quali è stata istituita una commissione ispettiva incaricata di analizzare la situazione”.