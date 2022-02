La “Fondazione Mattia” ha fatto tappa a Patti per proseguire il percorso della vaccinazione per i bambini

Dopo l’hub pediatrico messinese in fiera, la “Fondazione Mattia” ha scelto quello di Patti, per proseguire il percorso della vaccinazione per i bambini. Mercoledì scorso, all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, bambini e genitori sono stati accolti da Alvin Superstar e dalla “magia” di Mister Alex, un tocco di festa per quest’importante appuntamento con la prevenzione.

L’area prelievi e accoglienza del plesso sanitario di via Garibaldi e cioè la sede del vecchio ospedale, è stata dedicata alla vaccinazione antiCovid-19 per la fascia dai 5 agli 11 anni; per questa occasione è diventata ancora più accogliente, colorata e sorridente, proseguendo un percorso pediatrico avviato dal 16 dicembre 2021 in tutti gli hub vaccinali dell’area metropolitana di Messina e provincia.

“Per i bambini – che, in occasione della vaccinazione, hanno ricevuto anche gadget e un coloratissimo attestato “anti paura” – questo è un appuntamento importante e un sorriso permette loro di sconfiggere ogni timore” ha ricordato Barbara Vaccarino responsabile della “Fondazione Mattia”, pronta a ringraziare per la disponibilità e l’accoglienza ricevuta i pediatri vaccinatori, coordinati dal dottore Maurizio Costa e tutto lo staff di infermieri e personale, i vertici dell’azienda sanitaria, il direttore dell’uoc Spem Salvatore Sidoti e la pedagogista Francesca Giunta.

Fondamentale, per chi si prodiga verso la vaccinazione pediatrica, proteggere i bambini, che rimangono la fascia meno protetta.

La dottoressa ha voluto evidenzia di come ” sia i bambini che oggi hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino, sia coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale, hanno aderito con convinzione e buona motivazione”, questo frutto anche di una buona comunicazione e grazie anche al lavoro dei pediatri di base che operano sul territorio nebroideo ed in quello della provincia.