Covid – In Sicilia curva in calo: 3.480 nuovi casi e 16 vittime. Ancora giù i ricoveri (-13)

Ancora in calo il numero dei nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia. Nel bollettino di oggi, 25 febbraio, sono 3.480 a fronte di 31.070 tamponi processati.

Ieri i nuovi casi erano stati 4.776 su oltre 40 mila test. Il tasso di positività scende dunque dall’11,6% al 11,2%.

Continua dunque a scendere la curva epidemica nell’isola, con la Sicilia che passa dal terzo al quinto posto, nella giornata odierna, tra le regioni italiane per numero di nuovi contagi.

Attualmente sono 231.164 i positivi nell’isola. 4.134 i guariti. In calo i decessi, che passano dai 31 di ieri ai 16 di oggi. In totale le vittime da inizio pandemia in Sicilia sono 9.395.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 1.186 i ricoverati totali negli ospedali siciliani, 13 in meno della giornata di giovedì. 1.112 si trovano nei reparti ordinari (-18), mentre salgono di 5 unità i ricoverati in terapia intensiva: sono 74, con 13 nuovi ingressi del giorno.

Per quanto riguarda le singole province è Palermo a primeggiare con 1.166 nuovi casi. Poi 809 a Catania e 775 a Messina. Numeri più bassi nelle altre province: 444 a Siracusa, 432 ad Agrigento, 310 a Ragusa, 275 a Trapani, 219 a Caltanissetta e 110 a Enna.

In Italia

Ancora in lieve discesa la curva dei nuovi contagi in Italia, dove sono 40.498 i casi del giorno, mentre giovedì erano stati oltre 46mila. Oltre 65 mila guariti refertati oggi. In calo anche il numero delle vittime, che sono 193, mentre nell’ultimo bollettino erano 249.