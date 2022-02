Covid – Brolo, oltre 100 positivi nel comune. Annullati gli eventi di Carnevale per i bambini

Con un video postato sui canali social, il primo cittadino di Brolo, Giuseppe Laccoto, ha annunciato, nella giornata di ieri, che sono oltre un centinaio i casi di positività registrati nel comune tirrenico.

“Anche se per fortuna non ci sono casi gravi, questo stato di cose ci ha indotto a non programmare nessun evento per questo carnevale” ha detto il primo cittadino. “Avevamo già deciso di preparare un pomeriggio totalmente dedicato ai bambini con spazi e giochi per loro, ma la prudenza e le condizioni meteo previste per questo fine settimana ci hanno indotto annullare anche questo evento.”

Il sindaco ha anche annunciato che le scuole resteranno chiuse lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo prossimo per disinfezione e sanificazione dei locali. Il primo cittadino, augurandosi di poter tornare presto alla normalità con la fine dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo prossimo, ha anche preannunciato che l’amministrazione comunale sta già programmando una serie di eventi per la prossima estate.