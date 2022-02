Covid – Boom di guariti in Sicilia: 21.449 persone hanno sconfitto il virus. 5.272 i nuovi casi

È boom di guariti oggi in Sicilia: sono ben 21.449 coloro che hanno sconfitto la malattia nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, ­mentre rimane pressoché stabile la curva dei contagi. Sono 5.272 i nuovi casi del giorno nell’isola, a fronte di 37.204 tamponi processati, che abbassano il tasso di positività dal 17,3% al 14,2% (Ieri i nuovi casi erano stati 5.795 con 33.470 tamponi).

In rialzo, invece, i decessi: sono 38 le vittime nel bollettino del 23 febbraio (ma riferite a più giorni), mentre i decessi conteggiati ieri erano 29.

Tra le regioni, la Sicilia sale dal quinto al terzo posto in Italia per incremento dei nuovi casi. Gli attuali positivi nella regione sono in calo di oltre 16mila unità: ora sono 231.878 i contagiati nell’isola.

Ben 39 in meno, invece, i ricoverati nei reparti Covid dell’isola: in totale i positivi ospedalizzati in Sicilia sono 1.215, di cui 81 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a martedì).

Tra le singole province in testa Palermo con 1.630 contagi, seguita da Messina con 919 e Catania con 878, poi Siracusa con 532 e Agrigento con 456. Numeri più bassi per Trapani, dove si registrano 352 casi, Ragusa con 308, 232 a Caltanissetta e 121 ad Enna.

In Italia

Contagi in netto calo nel resto d’Italia: sono 49.040 i nuovi positivi del giorno, mentre le vittime sono 252 (ieri erano stati 60.029 i nuovi contagi e 322 le vittime).