Sbaglia strada ed il camion rimane in bilico: chiusa la SP Agricola tra Rocca di Capri Leone e Mirto

Stamattina era a Mirto per lavoro ed il navigatore gli ha indicato la strada più breve per arrivare allo svincolo di Rocca di Capri Leone: così un autotrasportatore, fidandosi della tecnologia, intorno a mezzogiorno ha imboccato la Strada Provinciale Agricola che da Mirto conduce alla via Industriale di Capri Leone.

La strada, però, è ricca di tornanti e troppo stretta perfino per un’auto, così il giovane autotrasportatore, giunto in località Fornace, si è ritrovato con il camion fuori strada ed in bilico. Sono stati vani, fin qui, i tentativi di tirarlo via: impossibile, per i Vigili del Fuoco, arrivare sul posto con il camion dei soccorsi, ed al momento non sono state trovate soluzioni attuabili.

Così la strada è stata transennata e chiusa al transito, in attesa che si trovi un modo per riparare al danno, dovuto in parte all’inesperienza, ma anche alla tecnologia.