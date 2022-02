Gioiosa Marea – Iniziano i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare del centro

Sono pronti a partire i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Gioiosa Marea finanziati con oltre un milione di euro ed eseguiti dall’ impresa Mondello Costruzioni di Sant’Angelo di Brolo. Direttore dei lavori è l’ing. Basilio Cardaci.

Per dare modo di eseguire il trasloco di arredi e uffici del plesso di via Giuseppe Natoli Gatto, è stata disposta la chiusura della scuola da oggi, martedì 22, a venerdì 25 febbraio e la contestuale attivazione della didattica a distanza. Le classi attualmente ospitate nell’edificio interessato dai lavori saranno trasferite in parte nel corpo D della scuola media del centro, dove si sono appena conclusi i lavori di manutenzione straordinaria, in parte nel salone parrocchiale e altre ancora nella scuola di Zappardino.

“Agiamo come sempre in stretta collaborazione con il dirigente scolastico – afferma il sindaco Giusi La Galia. Ringrazio anche il nostro parroco Don Antonio e il Sindaco di Piraino Maurizio Ruggeri per la concessione di alcuni spazi. Abbiamo sempre dedicato grande attenzione al mondo scolastico investendo tante risorse: continueremo a farlo per consegnare alla comunità gioiosana plessi moderni e sicuri. Per questo ci scusiamo con le famiglia per qualche inevitabile ma necessario disagio: al centro dell’attenzione ci saranno sempre gli alunni, i docenti, il personale scolastico e la loro sicurezza”.

Con un’altra ordinanza il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale di Gioiosa Marea nelle giornate del 28 febbraio, 1 e 2 marzo consentire la sanificazione dei locali. Si tornerà regolarmente a scuola giovedì 3 marzo.