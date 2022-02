Covid – Ieri 2.466 nuovi casi in Sicilia, ancora in calo i ricoverati (-.23)

Come ogni lunedì si dimezzano i nuovi casi di covid-19, emanati dal Ministero della Salute. In Sicilia nel bollettino di ieri i nuovi contagiati sono stati 2.466, a fronte di soli 17.805 tamponi processati. Rispetto a domenica un calo netto in entrambi i dati statistici, dato che i nuovi casi il giorno precedente erano stati oltre 4.400 e i tamponi 30.000.

In rialzo invece i decessi: sono 18 le vittime nelle ultime 24 ore (anche se riferite ai giorni precedenti, come riporta l’Assessorato alla Salute), mentre domenica i decessi conteggiati erano 10.

A livello nazionale, oggi la Sicilia sale al secondo posto in Italia per incremento dei nuovi casi tra le regioni, mentre scende il tasso di positività dal 15,1% al 13,8%.

Si registra però ancora un incremento nel numero dei guariti: sono 3.390 coloro che hanno sconfitto il virus, con gli attuali positivi in Sicilia che scendono a 246.666.

Diminuisce invece la pressione sui reparti Covid ospedalieri dell’isola: in totale i positivi al Covid ricoverati in Sicilia sono 1.256, ben 23 in meno di domenica.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.163 (-16), mentre in calo di ben 6 unità i ricoveri in terapia intensiva: 94 le persone che attualmente hanno bisogno delle cure nei reparti di rianimazione siciliani.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa Palermo con 741 casi. Seguono Catania 479 e Messina 355. Poi Siracusa 243, Trapani 212, Agrigento 170, Ragusa 167, Caltanissetta 89, Enna 96

In Italia

In totale, nella nostra nazione, sono oltre 24 mila nuovi contagi e 201 le vittime.