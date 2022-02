Mistretta, l’IIS “Manzoni” vola alle Azzorre con il progetto “The future belongs to the old”

L’IIS Manzoni, guidato dalla dirigente Prof.ssa Antonietta Emanuele, ha instaurato una partnership per il progetto Erasmus + “The future belongs to the old” con altri 5 paesi della Comunità europea e, precisamente, Azzorre, Paesi Bassi, GuianaFrancese, Finlandia e Polonia.

Protagoniste di questa prima mobilità sono state le due studentesse Elena Antoci e Giorgia Ortoleva, frequentanti il quarto liceo classico di Mistretta, accompagnate dalle docenti prof.ssa Febronia Scarcella e prof.ssa Oriana Giunta.

Il soggiorno nelle Azzorre ha avuto inizio sabato 12 Febbraio e si è concluso il 19. Le discenti sono state impegnate in attività scolastiche, laboratoriali e di conoscenza del territorio, dal punto di vista social-demografico e naturalistico-ambientale.

Obiettivo della mobilità è stato lo scambio interculturale, arricchito dal perfezionamento della lingua inglese.

A conclusione del progetto è stato rilasciato alle allieve e alle insegnanti un attestato di frequenza di livello K2 (LTTA1, Learning, Teaching and Training Activities).

Le studentesse, grate alla dirigente per aver dato loro questa grande opportunità, affermano che il progetto Erasmus + ha contribuito a forgiare il loro bagaglio culturale e linguistico, motivo per il quale lo suggeriscono calorosamente ai loro compagni.