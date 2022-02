Sono stati divisi in due lotti e di seguito aggiudicati i lavori di manutenzione edile e di pronto intervento nelle strutture dei distretti sanitari di Patti – lotto 1 e poi Sant’Agata Militello e Mistretta – lotto 2.

Per il lotto 1 i lavori saranno eseguiti dalla “Edil Costruzioni Putrino” di Adrano per 495 mila euro, per il lotto 2, per lo stesso importo la ditta “Francesco Vitanza” di Brolo. Spesa totale 1.350.000,00 euro, per un accordo quadro che durerà 22 mesi.