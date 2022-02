Antonio Trio vuole vincere il terzo Campionato Italiano Indoor

Il Campione Italiano Indoor di salto in lungo, Antonio Trio, è pronto a ripetersi il 26 e 27 febbraio ad Ancona.

E’ stato un anno difficile tra infortuni e covid, ma il milazzese, tesserato per l’Athletic Club Alperia 96 di Bolzano, si è allenato costantemente seguito da Michele Basile e Cristian La Grassa per raggiungere gli 8 metri e per questo ha variato la preparazione spostando l’attenzione sulla nuova tecnica di salto che gli permetteranno di non perdere velocità allo stacco, diminuendo i traumi.

Al suo esordio stagionale, il 23 gennaio ad Ancona, ha vinto saltando 7,78 metri, misura che al momento vale la miglior prestazione italiana assoluta indoor e lo proietta tra i favoriti nel prossimo week end.

Tra gli avversari da battere c’è l’altro fortissimo siciliano Filippo Randazzo.

Antonio Trio è molto fiducioso per la vittoria e per poter sfondare il muro degli otto metri e regalare alla Sicilia e alla sua Milazzo un altro Campionato Italiano.