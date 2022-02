Incidente a Rocca di Capri Leone. Trasferita in elisoccorso la giovane rimasta ferita

È stata trasferita in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Cervello- Villa Sofia di Palermo la giovane rimasta ferita questa mattina in un incidente stradale autonomo avvenuto nei pressi dell’incrocio tra la strada a scorrimento veloce SP 155 ter e la SS 113 a Rocca di Capri Leone.

La donna conduceva una Ford Fiesta che viaggiava in direzione monte mare. Per cause da accertare il mezzo avrebbe sbandato a sinistra della carreggiata, impattando contro il guardrail che ha letteralmente sfondato il cofano anteriore, penetrando nel veicolo.

Subito dopo l’impatto la giovane era stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita al PS di Sant’Agata di Militello. Qui le sono state prestate le prime cure, poi i sanitari, a causa dei traumi riportati hanno ritenuto necessario il suo trasferimento in un centro specializzato.

Illesa, invece, l’altra giovane che viaggiava sulla vettura.