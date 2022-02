Gioiosa Marea – Festa grande per i 100 anni di nonna Nina: solo un mese fa ha sconfitto il Covid

Nata il 19 febbraio del 1922, la signora Antonina Buzzanca, di Gioiosa Marea, oggi ha festeggiato il suo secolo di vita.

Festa grande a casa della signora Nina oggi pomeriggio: presente anche il sindaco, Giusy La Galia, che ha consegnato una targa e portato gli auguri a nome dell’intera comunità gioiosana.

Un traguardo importante, festeggiato insieme alla figlia Vincenza Mobilia ed ai nipoti, Francesco, Salvatore e Antonella.

Una vita spesa per la famiglia, per cui è sempre stata presente, fatta di soddisfazioni e ostacoli, l’ultimo superato appena un mese e mezzo fa: la signora Nina ha trascorso le festività natalizie ed il capodanno in isolamento, insieme ai suoi nipoti, ma grazie anche alle tre dosi di vaccino è riuscita a sconfiggere il virus e a raggiungere e festeggiare l’importante traguardo dei 100 anni, con gli acciacchi normali per l’età, ma tutto sommato in salute.

Tante le difficoltà che le si sono presentate davanti: nel 1950 la signora Nina ha dovuto seppellire il proprio figlio, che aveva solo 4 anni quando la tubercolosi se l’è portato via. Ha trovato però la forza di andare avanti, spinta dall’amore per la figlia Vincenza e per il marito Francesco.

Buon compleanno signora Nina!