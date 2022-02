Covid – In Sicilia 5.504 nuovi casi, 36 le vittime. Stabili i ricoverati

Stabili i contagi da Covid-19 in Sicilia: sono 5.504 i nuovi casi registrati nel bollettino di oggi, sabato 19 febbraio, a fronte 37.623 tamponi processati.

Stabili anche i decessi: sono 36 le vittime nelle ultime 24 ore (anche se riferite a più giorni, come riferisce l’Assessorato alla Salute), mentre venerdì i nuovi casi erano stati 5.594 e i deceduti 32.

A livello nazionale, oggi la Sicilia rimane al secondo posto in Italia per incremento dei nuovi casi tra le regioni, dietro soltanto al Lazio, mentre scende il tasso di positività dal 15,8% al 14,7%.

Si registra però un numero molto alto di guariti: sono 7.257 coloro che hanno sconfitto il virus, con gli attuali positivi in Sicilia che scendono a 248.459 (-1.500 circa).

Diminuisce leggermente la pressione sui reparti Covid ospedalieri dell’isola: in totale i positivi al Covid ricoverati in Sicilia sono 1.288, 9 in meno di venerdì.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.189 (-11), mentre in aumento di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva: 99 le persone che attualmente hanno bisogno delle cure nei reparti di rianimazione siciliani.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa Catania con 1.195 e Messina con 1.175, poi Palermo con 1.144 nuovi casi. Seguono Siracusa con 623, 419 a Ragusa, 345 a Trapani, Agrigento 358, 304 a Caltanissetta e 92 a Enna.

In Italia

In totale, nella nostra nazione, sono oltre 50 mila nuovi contagi e 252 le vittime.