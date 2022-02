Carnevale di Miss e Mister Star Gold, Venerdì 25 Febbraio alla Rosa dei Venti

La festa tanto attesa dai piccoli e anche dai più grandi si sta avvicinando. Miss e Mister Star Gold, noto Concorso di Bellezza, realizza una sfilata in maschera “Star Gold Carnival” che si terrà venerdì 25 febbraio alle ore 20.00 nella meravigliosa location della Rosa dei Venti di Campogrande, in provincia di Messina.

Partecipare é semplicissimo, basterà contattare il 3311410401 e presentarsi in maschera alle ore 18.00 per le prove.

Come tutti gli anni le iscrizioni saranno gratuite ed ai bambini che concorreranno sarà offerta la cena. Per creare in sicurezza un emozionante momento di socializzazione e serenità, la sfilata si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid vigenti e nel segno della tradizione carnevalesca.

Momenti come questi sono fondamentali per lo sviluppo del bambino durante la crescita: è una vitamina che gli dà energia perché gli permette di crescere dal punto di vista cognitivo, sensoriale e percettivo, motorio, del linguaggio sociale e affettivo.

Organizzare serate come queste adatte all’età permette ai bambini di stare insieme e divertirsi, ma anche di confrontarsi e socializzare; sono esperienze coinvolgenti per raggiungere determinati obiettivi di crescita.

E’ importante sin dall’inizio coinvolgere tutti i bambini per fare sperimentare loro la gioia di stare insieme. Nessun limite d’eta per aderire, la sfilata è aperta a tutti/e dai 0 ai 100 anni. Le maschere più belle e originali riceveranno dei fantastici premi: un prezioso gioiello Patanè, un ingresso in piscina “La Rosa dei venti”, buono viaggio “smartbox”, shooting fotografico professionale “Carmelo Alesci fotografia.”

A presentare la serata sarà l’organizzatrice Stella Giunta, le foto saranno a cura da Carmelo Alesci, il video da Cristofer Gazzara, il presidente di Giuria sarà il noto attore e registra Angelo Faraci, la coreografia sarà gestita da Angelica Italiano, Segretaria del concorso Cetty Salvadore e infine sarà presente anche Serena Lo Conti a curare l’aspetto giornalistico.

Ci saranno anche delle pertecipazioni speciali: lo staff di OraWebTv, Radio Milazzo e l’antenna del Mediteranneo: AM Notizie con l’apposito servizio che andrà in onda nel telegiornale del canale 14. Gli ospiti della serata saranno: il gruppo Ora per Terme Vigliatore e i vari artisti Luciano Fraita, Davide Romeo, Giovanni Merrina, Salvatore Brandino, Greta Cacciolo e le scuole di danza Dance school Sicilia, Open Dance, Otto Tempi, Dance Queen. Saranno presenti anche i vincitori di Star Gold, Testimonial in carica Giuseppe Doronzo e Crystal Laureandi.

Inoltre ci sarà una bellissima esposizione dei Costumi Teatrali a cura del “TEATRINO” di Carmen e Carmen. Soddisfatta Stella Giunta: “Abbiamo posto al centro di questa edizione grandi e piccini, nella ferma convinzione che sia arrivato il momento per loro di vivere giornate di serenità e di gioia. Abbiamo coinvolto tanti ospiti, per rimarcare l’importanza del mondo dello spettacolo, quindi di un evento che fa parte della nostra tradizione, e che va rinnovato e fatto rivivere alle nuove generazioni.”

Per partecipare alla sfilata tra i concorrenti o per cenare e visionare lo spettacolo contatta il numero 3311410401.

Angela Serena Lo Conti