Brolo, positivo al covid se ne andava a spasso per il paese. Denunciato

Pur essendo positivo al covid ed in quarantena, un pensionato brolese è stato beccato in giro per il paese dalla Polizia Locale.

L’uomo, nonostante la quarantena, era uscito con la sua auto soffermandosi anche a parlare con amici e conoscenti.

Il suo comportamento non è passato inosservato e alcuni cittadini lo hanno segnalato al comando della Polizia Urbana brolese che è immediatamente intervenuta. Il pensionato e’ stato fermato da una pattuglia della polizia, che oltre all’attività ordinaria assolve anche al controllo delle situazioni a rischio dovute alla pandemia.

Dopo il controllo sarebbe risultato che l’uomo doveva trovarsi in quarantena, presso la propria abitazione. E’ stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Patti per l’inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi da casa ai sensi della normativa vigente e nel contempo è stata ricostruita la catena dei contatti avuti nei giorni scorsi per gli opportuni controlli sanitari.