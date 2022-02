La viabilità sui Nebrodi è pronta a cambiare volto, rendendo più facili e meno lunghi gli spostamenti verso l’entroterra: dopo 30 anni di attesa sono in arrivo 32 milioni e mezzo di euro per collegare il comune di Alcara Li Fusi alla SS113. Un’altra importante notizia sarà la realizzazione di un’arteria viaria che collegherà la frazione Rocca di Capri Leone con Randazzo, passando per Tortorici, Ucria e Floresta.