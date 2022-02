Sant’Agata M.llo – Asse viario: prosegue l’iter con la Zes Sicilia Orientale, soddisfatto l’assessore Befumo

La programmazione degli interventi in Sicilia per le opere infrastrutturali da realizzare con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito delle Zone Economiche Speciali, ha confermato l’inserimento del finanziamento relativo al progetto di realizzazione dell’asse viario di collegamento tra la zona portuale di Sant’Agata Militello e la viabilità principale sulla statale 113.

“L’iter, avviato dal Commissario straordinario della Zes Sicilia orientale, professor Alessandro Di Graziano, – dichiara l’assessore di Sant’Agata di Militello Achille Befumo – sta dunque procedendo nel rispetto degli step previsti dal cronoprogramma per la realizzazione delle opere inserite nel piano di finanziamento del Pnrr.

L’asse viario di collegamento tra la statale 113 e la zona portuale, come ribadito più volte, rappresenta un’opera strategica di fondamentale importanza per il nostro territorio, necessaria sia per la funzionalità ed operatività del porto che per la nostra viabilità. Un sentito ringraziamento va all’assessore Marco Falcone ed all’onorevole Tommaso Calderone per l’impegno profuso nell’interesse della nostra comunità.”