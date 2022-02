Milazzo: Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over in passerella

Sabato 26 febbraio 2022, nell’accogliente Villa Cuciti di Milazzo, si svolgerà la terza tappa stagionale dei concorsi nazionali Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over che avranno il loro epilogo nella prima settimana di agosto a Riccione.

Concorsi nazionali organizzati dalla MetaEvent e che ogni anno sono trasmessi dalle reti mediaset con la presentazione di Jo Squillo e Francesco Anania e tantissimi ospiti illustri che hanno impreziosito l’evento come Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci, Sandra Milo, Alex Belli, Alberto Urso, Pago, Valeria Marini, Sofia Bruscoli, Moreno, Matilde Brandi, Barbara Francesca Ovieni, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi e i comici Claudio Lauretta, Bicio “l’antidepressivo naturale”, Max Cavallari dei Fichi d’India e tanti altri.

Le Miss che hanno vinto l’edizione 2021 sono la catanese Giada Stabile per Miss Reginetta d’Italia, Marta Pedrotti di Milano per Miss Reginetta Over categoria Junior, Morena Falchi per la categoria Lady e Antonella Cucciardi di Napoli per la categoria Senior.

Sulla passerella più seguita dai vip ragazze dai 14 ai 29 anni e signore dai 30 ai 60 anni divise in tre categorie.

Le iscrizioni sono gratuite e per le partecipanti ci potrà essere la possibilità di entrare nel meraviglioso mondo dello spettacolo e della televisione.

Il 26 febbraio dalle ore 20:30 si svolgerà la tappa per le province di Messina e Catania con la consegna dei titoli che daranno la possibilità di approdare alla finale regionale.

Per partecipare basta chiamare la segretaria Nuccia Sottile al numero di cellulare 339 82 54 709 o consultare i siti ufficiali www.reginettaditalia.it o www.missreginettaover.it