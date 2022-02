Lotto, Sicilia fortunata: vincite per oltre 23mila euro: Oltre 11 mila a Milazzo

Sicilia fortunata nell’ultimo concorso del Lotto, con vincite complessive per oltre 23mila euro: si festeggia a Milazzo, in provincia di Messina, con un colpo da 11.875 euro, e a Termini Imerese, in provincia di Palermo, con altri 11.250 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro, per un totale di oltre 146 milioni da inizio anno.

A Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, è stato indovinato un 5 Doppio Oro da 10mila euro, mentre a Comiso, in provincia di Ragusa, è stato centrato un 3 Oro da 6.500 euro.

Complessivamente, in Sicilia sono stati vinti 16.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 22,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 500 milioni dall’inizio dell’anno.