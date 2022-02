Gioiosa Marea – Andrea Carollo eletto Presidente della Consulta Giovanile

Andrea Carollo è stato eletto Presidente della Consulta Giovanile di Gioiosa Marea. La nomina è giunta a margine della prima riunione dell’assemblea dell’organismo consultivo di cui fanno parte 28 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni.

La stessa assemblea, svoltasi presso l’auditorium comunale, ha quindi eletto Silvia Molica nel ruolo di vicepresidente, Lorenzo Raffaele tesoriere, Salvatore Coletta segretario e Christian Segreto responsabile dei rapporti con le consulte degli altri Comuni.

All’insediamento della Consulta Giovanile hanno preso parte il Sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, l’intera Amministrazione e i Consiglieri Comunali.

Il Sindaco La Galia ha augurato buon lavoro al direttivo e all’intera assemblea della Consulta “che, sono certa, proseguirà nel solco della tradizione di questo organismo, che è sempre stato tra i più attivi dell’intera Sicilia. Mi piace pensare – ha proseguito il Sindaco La Galia – che questi ragazzi, con il loro entusiasmo, possano rappresentare l’autentica voglia di ripartenza dopo due difficili anni di pandemia. Sono sicura che questa Consulta darà un contributo notevole di idee e di proposte per la crescita sociale dell’intera comunità gioiosana. Da parte dell’Amministrazione non mancheranno ascolto, sostegno e collaborazione”.

Anche il Presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Buttò, a nome dell’intero civico consesso, ha augurato buon lavoro ai componenti della Consulta, “nell’auspicio che da questi giovani possa sbocciare un sano interesse per la partecipazione attiva alla vita pubblica di Gioiosa in modo da far crescere la classe dirigente del domani”.