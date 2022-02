Viabilità, 32 milioni di euro per la strada che collega Alcara Li Fusi alla SS113. Soddisfatta Bernardette Grasso

Pioggia di fondi in arrivo per collegare il comune di Alcara Li Fusi alla SS113. Dopo 30 anni di attesa, grazie all’anticipo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) per un valore pari a 32,5 milioni di euro, potrà essere realizzata l’importante e strategica opera infrastrutturale che collega il Comune di Alcara Li Fusi alla SS 113.

“Un fatto storico oserei dire. Un valore aggiunto – dichiara l’on. Bernardette Grasso – per il territorio nebroideo, che molti credevano irrealizzabile. Un collegamento viario a vantaggio di una più celere mobilità, con ricadute per la crescita dell’indotto locale. Altra opera rilevante, per la quale ho seguito l’iter dei lavori è la Castel di Lucio-Gangi, mediante risorse stanziate per circa 8 milioni di euro.

Ringrazio pertanto l’assessore regionale al ramo, Marco Falcone e il Ministro per il Sud, Mara Carfagna, per avere inserito il collegamento tra le opere bandiera immediatamente cantierabili. Ma soprattutto, li ringrazio in modo particolare per avere accolto con solerzia la mia istanza, traducendola in fatti. Un lavoro di squadra, in cui Forza Italia è stata determinante, dimostrando di essere attenta alle esigenze territoriali”. Conclude la deputata regionale e coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Messina, on. Bernardette Grasso.