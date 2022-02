Alcara Li Fusi, il sogno del collegamento veloce con la costa è una realtà

Era dagli anni 80 e forse anche da prima che si cullava il sogno del collegamento veloce da Alcara Li Fusi alla strada statale 113, poco oltre il torrente Rosmarino. Ora questo sogno è diventato realtà; infatti, dopo che l’amministrazione comunale guidata da Ettore Dottore ha presentato il progetto, è arrivato il finanziamento: si tratta di 32,5 milioni di euro del fondo di sviluppo e coesione.

Inutile dire che una strada di questo tipo permetterebbe un collegamento agevole e pochi minuti monte-mare ed il contrario ovviamente. Nel momento in cui questa strada sarà realizzata saranno inevitabili le ricadute sul territorio, sia in termini economici, quanto per combattere lo spopolamento.

Alcara Li Fusi, la strada a scorrimento veloce che collega alla SS 113 diventa realtà – YouTube