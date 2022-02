Terme Vigliatore – Una nuova auto per il comando della Polizia locale

Nei giorni scorsi, nel cortile del Municipio di Terme Vigliatore, il sindaco Bartolo Cipriano ha consegnato le chiavi della nuova auto al comandante della Polizia locale Orazio Milone.

Continuano le azioni di potenziamento dei mezzi e degli strumenti in dotazione del Corpo di Polizia Municipale, al fine di migliorare e facilitare il lavoro dei Vigili Urbani nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

E’ stata data in adozione una nuova auto, più competitiva soprattutto nelle operazioni di controllo stradale. La sicurezza e il decoro del territorio sono due obiettivi fondamentali per questa Amministrazione per conseguire tutto ciò bisogna potenziare gli organi di controllo, tra cui appunto la Polizia Municipale.

Articolo di Angela Serena Lo Conti