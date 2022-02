Cassazione: Operazione “Dark Truck 2”. Assolto Giuseppe Leggio

Annullamento senza rinvio per il santagatese Giuseppe Leggio per non aver commesso il fatto. Annullamento del reato di associazione a delinquere a carico di Andrea Currò e Michele Nigrelli per intervenuta prescrizione. Rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Messina per la rideterminazione delle pene a carico dei due. Giudicati inammissibili nel resto i ricorsi presentati dai legali di Currò e Nigrelli.

Così ha deliberato la corte di Cassazione su alcune posizioni relative al processo scaturito dall’operazione “Dark Truck 2”. Nel 2015 fu la guardia di finanza a verificare ingenti frodi fiscali nel settore degli autotrasporti. L’accusa contestò a vario titolo associazione a delinquere, reati tributari e fiscali e emissione di fatture per operazioni inesistenti per svariati milioni di euro. In primo grado nel 2019 il tribunale di Messina aveva disposto condanne per Andrea Currò, Michele Nigrelli, Giuseppe Costanza, Antonino Sorbera, Dino Vaccaro, Alvise Arrigo Lipari e Giuseppe Leggio e infine anche alcune prescrizioni.

In secondo grado le pene furono rideterminate, anche con altre prescrizioni. Ora è arrivato il verdetto della Suprema Corte. Assoluzione piena per Giuseppe Leggio difeso dall’avvocato Massimiliano Fabio per non aver commesso il fatto, annullamento senza rinvio per prescrizione per l’associazione a delinquere per Currò e Nigrelli, difesi rispettivamente dagli avvocati Alberto Gullino e Gianluca Tognozzi e poi Iano Antoci e Gian Domenico Caiazza. Per i due imputati la Cassazione ha disposto anche il rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Messina per la rideterminazione delle pene.