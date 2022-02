San Piero Patti: “Grazie all’approvazione del bilancio, nel 2022 puntiamo ad investimenti e nuovi servizi!”

Il consiglio comunale di San Piero Patti ha approvato il bilancio di previsione ed è stato il secondo comune in Sicilia, e fra i primi in Italia, ad approvare il bilancio entro il 2021.

“E’ un risultato storico per il comune, raggiunto per la prima volta da decenni, ha spiegato il sindaco Fiore; tutti – esecutivo e burocrazia comunale – si sono impegnati a realizzare un bilancio sostenibile, senza incidere sulle tariffe dei servizi a domanda individuale; sono stati deliberati gli stessi importi degli anni precedenti, garantendo la continuità e le stesse gratuità dei servizi.”

Ora l’esecutivo Fiore punta al Pnrr, mentre, grazie al bilancio, nel frattempo si potranno programmare le spese e anche cogliere tutte le opportunità per realizzare una nuova rete idrica, migliorare la viabilità del territorio comunale, assicurare interventi di consolidamento, per non parlare dei servizi internet, la sentieristica ed il turismo ambientale.

Infine, per il secondo anno consecutivo, l’esecutivo ha disposto l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti comunali a tempo indeterminato, in modo da dare risposte a chi si sta impegnando ad erogare i servizi pubblici ai cittadini e a tutti gli utenti.