San Fratello – 12 anni fa la frana che sconvolse un’intera comunità – VIDEO

I cittadini di San Fratello non hanno dimenticato ciò che è accaduto dodici anni fa. Oggi ricorre infatti il 12° anniversario della frana di San Valentino; è stato un brusco risveglio per chi, all’improvviso, si è trovato senza casa.

Il terreno, senza più ostacoli, è finito a valle e ha portato tutto con sé: coltivazioni, strade, la chiesa, le scuole, angoli e luoghi a cui tutti erano legati, angoli e luoghi che oggi non ci sono più.

La comunità montana, pur prostrata, si è alzata in piedi e a fatica è riuscita a risollevarsi e a reagire; oggi, tra quello che è stato fatto e c’è ancora da fare, si cerca soprattutto di evitare le spopolamento, fenomeno aggravato dalla frana, si cerca di realizzare strutture e ambienti che possano far restare i residenti, far ritornare chi abitava qui e far arrivare turisti e visitatori, perchè San Fratello ha tanto da offrire.