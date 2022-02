La pasta reale di Tortorici diventa “presidio Slow Food”. Soddisfatta presidente Pro Loco Lidia Calá Scarcione

Un obiettivo importante per Tortorici e le tradizioni culinarie oricensi, raggiunto dopo anni di impegno da parte di associazioni e istituzioni. E ancora una volta i Nebrodi protagonisti della conservazione della biodiversità, più in particolare di quella biodiversità legata ai saperi tradizionali, alle manualità artigianali e alle materie prime che caratterizzano il territorio nebroideo e ne compongono la storia. Dall’approvazione dell’accordo di filiera delle nocciole dei Nebrodi, fortemente voluto anche dall’On.le Bernadette Grasso, è partito un percorso virtuoso che ha portato all’avvio del Presìdio Slow Food della Pasta Reale di Tortorici, grazie all’impegno della ProLoco di Tortorici con la Presidente Lidia Calà Scarcione che ha sempre lottato affinché la pasta reale avesse il lustro che merita sostendendo sempre che lottare in sinergia è il punto chiave, e alla condivisione di Slow Food Italia e Slow Food Sicilia. Toni Scilla, Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Territoriale e della Pesca Mediterranea ha condiviso da subito il progetto, leggendo le motivazioni di crescita territoriale e sostenendo in questo modo l’avvio di un percorso virtuoso. La comunità di produttori si siede adesso intorno ad un tavolo per la definizione di un disciplinare di produzione e per garantire nel migliore dei modi il lancio di questa iniziativa che nasce dalla volontà di dare forza ad un prodotto che nella sua tradizione e originalità rischia di scomparire ma che rappresenta l’identità di un territorio.

”Finalmente siamo riusciti a realizzare un sogno” ha detto Lidia Calà Scarcione “perché stiamo per ottenere un riconoscimento importante per la nostra tradizione produttiva e culinaria. E come artigiana pasticcera, sono ancora più felice. Ringrazio l’assessore Toni Scilla, che ha mantenuto gli impegni assunti in questo senso.”

“La pasta reale di Tortorici è un’eccellenza dei Nebrodi riconosciuta dalla Regione Siciliana Regione Sicilian anche grazie alla firma di un decreto che ne sostiene la creazione di un presidio slow food locale, promosso dalla Proloco cittadina.” Ha scritto l’onorevole Grasso sui suoi canali social.

“Un progetto che parte dalla filiera delle nocciole del territorio, filiera che ho sempre sostenuto e supportato.

Ringrazio pertanto l’Assessore regionale all’agricoltura, Toni Scilla il quale oggi ha accolto me e la delegazione in rappresentanza della filiera, per ufficializzare un progetto che mira a valorizzare una peculiarità nebroidea, un croccante che unisce cultura, storia e identità popolare.”