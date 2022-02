A/20: incidente mortale nel pomeriggio. Perde la vita un centauro 58enne di Villafranca Tirrena

Un grave incidente stradale autonomo si è verificato intorno alle 17 di oggi sull’autostrada A/20, nel territorio comunale di Ficarra, poco prima dello svincolo per Brolo.

A perdere la vita un centauro, che viaggiava in direzione Messina.

Sono in corso di accertamento le cause del sinistro, avvenuto all’interno della galleria Cipolla.

Sul posto i sanitari del 118 per i soccorsi e la Polizia Stradale del distaccamento di Sant’Agata di Militello, per i rilievi.

*aggiornamento ore 22:24: Secondo le prime informazioni a perdere la vita è stato Letterio Mortelliti di 58 anni di Villafranca Tirrena. Seguiranno ulteriori dettagli.