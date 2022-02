Nei giorni scorsi il comune di Brolo ha aderito alla protesta contro il caro-bollette. Oltre 3000 comuni in tutta Italia hanno deciso di spegnere per un’ora le luci di un luogo simbolo della città, per chiedere al governo di attuare misure urgenti ed evitare la stangata su famiglie, imprese ed enti locali. A Brolo è stata spenta la Torre Voab.