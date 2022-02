Tortorici – Morto il musicista ed ingegnere aerospaziale Vittorio Barbagiovanni. Partecipò al lancio di Sirio 1

È scomparso ieri, all’età di 78 anni, l’illustre cittadino di Tortorici, il Cav. Dott. Ing. Vittorio Barbagiovanni Gasparo.

Ad annunciarlo, sulla pagina Facebook, è l’amministrazione comunale di Tortorici, che partecipa sentitamente al dolore della famiglia per la perdita dell’ingegnere aerospaziale che fu conduttore del volo a Cape Canaveral nel 1977 per il lancio del primo Satellite per Telecomunicazioni Italiano Sirio 1.

Vittorio Barbagiovanni ha partecipato alla costruzione del satellite Sirio 2 ed è stato Docente di Elettronica Generale anche presso l’università di Cambridge in Massachusetts, (USA) e Capo Progetto di vari programmi spaziali, oltre che scrittore e compositore musicale.