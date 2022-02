Salvo miracoli dell’ultima ora, neanche quest’anno a San Fratello si celebrerà la Settimana Santa con tutti i riti tradizionali e la presenza dei guide. Come in tanti centri del messinese, dove la fede e la tradizione vanno di pari passo, tante celebrazioni, tante manifestazioni non si svolgeranno, nell’attesa che la pandemia con i divieti di assembramento, si azzeri.