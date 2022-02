Patti: riaperti i termini per aderire alle consulte comunali territoriali; cambiata viabilità e sosta nel largo Jan Palach

Da oggi – 11 febbraio – e per trenta giorni sono stati riaperti i termini per aderire alle consulte comunali territoriali.

Si riferiscono a queste aree: centro storico, centro Urbano, San Giovanni, Roccone-Firriato-San Nicolò la Mendola, corso Matteotti, Mongiove, Scala, Tindari e Marinello, San Cosimo, Case Nuove Russo e Malluzzo, Gallo-Camera, Sorrentini e Marina di Patti.

Sempre a partire dalla data di oggi è stata disciplinata diversamente la sosta nel largo Jan Palach e nelle vie adiacenti per garantire fluidità e sicurezza della circolazione e per consentire maggior ricambio della sosta.

Un fatto determinato dalle nuove disposizioni viarie con il nuovo stop per chi si immette dalla via Garibaldi verso il largo e la possibilità di proseguire oltre lo stop verso mare e dirigersi verso la parte alta di via Garibaldi.