Investire a costo zero sui prodotti realizzati sui Nebrodi, perchè vengano monitorati, controllati ed ispezionati, in modo da determinarne le proprietà e migliorarli per essere più competitive sul mercato. E’ un’occasione offerta dal Parco dei Nebrodi, che si è raccordato con l’Università di Palermo, ente a cui spetta la verifica dei prodotti ed il loro rilancio.